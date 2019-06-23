سلامة يلتقي بأطياف سياسية في بنغازي

بحث المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة السبت مع ممثلين عن التكتل الفيدرالي والتكتل المدني الديمقراطي في مجلس النواب، آخر التطورات السياسية والعسكرية في ليبيا وتبادل معهم وجهات النظر حول سبل الخروج من الأزمة الراهنة.

وأطلع سلامة المجتمعين على مساعيه الحثيثة لإيجاد حد أدنى من التوافق في المجتمع الدولي حول الأزمة الليبية.

وأكد سلامة في اللقاء المنعقد في مقر الأمم المتحدة في بنغازي، عن عزم الأمم المتحدة ووكالاتها تعزيز وتكثيف وجودها وعملها من بنغازي لتقديم الدعم الإنساني والتنموي للمدينة وجوارها.

وكان الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة، قد وصل السبت إلى بنغازي في زيارة تهدف إلى لقاء “طيف واسع” من الشخصيات السياسية والاجتماعية والمجتمع المدني وأعيان من المنطقة الشرقية.

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