مطار طرابلس “ورقة الضغط الرابحة”

تعد معركة المطار ورقة يرى جميع الأطراف بأنها ناجعة وضاغطة لتغيير المعطيات على الأرض.

وفي سياق تطورات الأحداث على الأرض قالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني إن وحداتها العسكرية نفذت كمينا محكما للقوات التابعة للوفاق بمحور مطار طرابلس.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي أن قوات الوفاق خسرت خلال الكمين عددا كبيرا من المقاتلين إضافة إلى آلياتهم التي تم تدميرها، بينما وفي المقابل قالت مصادر عسكرية تابعة للوفاق إنها سيطرت على أجزاء واسعة من مطار طرابلس العالمي بعد الهجوم الذي شنته داخل المطار.

من جهة أخرى أكد اللواء 73 مشاة الذي يؤمن محور المطار في بيان منفصل عدم صحة الأخبار التي تنشرها قوات الوفاق مؤكدا تدمير القوة التي حاولت الدخول للمطار وقوة أبوبكر السوقي التاجوري، كما كشف اللواء عن وصول دعم للوحدات المتمركزة بمحيط كوبري المطار ومفرق كزيرما مكون من كتيبة مقاتلة ودعم بالآليات منوها بأن الدعم الذي وصل إلى الوحدات يعزز موقف الدفاع عن تمركزات الوحدات العسكرية حتى تصدر الأوامر بالتحرك للمهام المباشرة.

وتأتي تطورات المطار مع شن القوات الجوية التابعة للقيادة العامة عدة ضربات موجعة في محور طريق المطار وعين زارة في محاولة لعرقلة المجموعات المسلحة واستنزافهم، ويتساءل كثيرون، هل باتت معركة السيطرة على المطارات محددة لميزان الانتشار والقوة؟

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