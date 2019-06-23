عودة الكهرباء لحقول آبار منظومة الحساونة بسهل جفارة

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي عن عودة التيار الكهربائي من جديد لحقول آبار منظومة الحساونة بسهل جفارة بعد حدوث هزة كهربائية نتج عنها إغلاق المسارين الشرقي والأوسط بشكل مؤقت.

وقال الجهاز في بيان صادر عنه إن فريق التشغيل قام بإعادة تهيئة الآبار فور عودة الكهرباء وتشغيلها من جديد لاستمرار تدفق الماء من المسارين الشرقي والأوسط ومنه إلى المدن مؤكدا لكافة المواطنين بأن الانقطاع الكهربائي الناتج عن الهزات الكهربائية خارج إرادتهم.

وناشد الجهاز كافة المشاريع الزراعية الواقعة على المسارين الشرقي والأوسط بوقف التزود من الخط الرئيسي من أجل وصول المياه لمستحقيها من سكان المدن والقرى.

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