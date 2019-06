السلطات التونسية تكشف أعداد اللاجئين الوافدين إليها من ليبيا

المتوسط:

أفادت السلطات التونسية، بتوافد 50 لاجئًا من ليبيا يوميًا بسبب التطورات الأمنية في طرابلس، وسط احتجاج لاجئين من بلدان أفريقية في محافظة مدنين جنوب البلاد للمطالبة بإعادة توطينهم في بلد آخر بسبب ظروفهم الصعبة.

وأشار مراقب عام العمليات في المجلس التونسي للاجئين، عبدالرزاق كريمي، في تصريحات على هامش مائدة مستديرة، إلى إن تأخر صدور قانون اللجوء أعاق حصول اللاجئ على وثيقة تخول له العمل بتونس.

وتطرق إلى أن تطورات الوضع الأمني في ليبيا أخيرًا ساهم في ارتفاع نسب دخول اللاجئين أو طالبي اللجوء إلى تونس، حيث كانت تونس تستقبل بمعدل عشرة لاجئين في الأسبوع ليرتفع العدد إلى أكثر من 50 لاجئًا يوميًا.

