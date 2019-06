“أمن بنغازي” يكشف تفاصيل سرقة مبلغ مالي بقيمة مليون دينار

المتوسط:

أفاد قسم البحث الجنائي بنغازي، بأن هناك جريمة إلكترونية وهي عبارة عن سرقة مبلغ مالي وقدره مليون وثلاثة وعشرون ألف دينار من حساب مواطن والقبض على القائمين على هذا النشاط غير المشروع.

وأشار مدير المكتب الإعلامي بمديرية أمن بنغازي نقيب أحمد المسماري، إلى أن عناصر البحث تمكنوا من توجيه أقوى الضربات الأمنية ضد القائمين على جرائم السرقة والنصب والاحتيال.

ولفت إلى أن القضية تكمن تفاصيلها بدايةً بأنه تم إحالة شكوى موجهة من نائب مدير الإدارة القانونية بالإدارة العامة بمصرف التجارة والتنمية مُفادُها وقوع جريمة إلكترونية وذلك بسرقة مبلغ وقدره مليون وثلاثة وعشرون ألف دينار من حساب مواطن .

