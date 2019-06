المتوسط:

أفاد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، بعودة التيار الكهربائي من جديد لحقول آبار منظومة الحساونة بسهل جفارة بعد حدوث هزة كهربائية نتج عنها إغلاق المسارين الشرقي والأوسط بشكل مؤقت.

وأشار الجهاز في بيان صادر عنه، إلى إن فريق التشغيل قام بإعادة تهيئة الآبار فور عودة الكهرباء وتشغيلها من جديد لاستمرار تدفق الماء من المسارين الشرقي والأوسط ومنه إلى المدن مؤكدا لكافة المواطنين بأن الانقطاع الكهربائي الناتج عن الهزات الكهربائية خارج إرادتهم.

وطالب الجهاز، كافة المشاريع الزراعية الواقعة على المسارين الشرقي والأوسط بوقف التزود من الخط الرئيسي من أجل وصول المياه لمستحقيها من سكان المدن والقرى.

The post إدارة “النهر الصناعي” تعلن عودة التيار الكهربائي لحقول آبار المنظومة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية