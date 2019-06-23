جدول الرحلات الجوية في مطار بنينا بنغازي

تواصل “بوابة إفريقيا الإخبارية” تقديم جدول الرحلات الجوية المغادرة والقادمة من والى مطار بنينا بنغازي الدولي اليوم الاحد، علما بأن مواعيد الرحلات هي بالتوقيت المحلي لبنغازي، كما أنها مؤقتة وقابلة للتغيير حسب ظروف التشغيل من قبل شركات الطيران وإدارة المطار.

رحلات المغادرة:

الشركة الناقلة الوجهة الموعد

الليبية جدة 04:30

الافريقية اسطنبول 07:30

البراق اسطنبول 09:40 متوقع تأخير

الليبية تونس 10:30 تأخير الى الساعة 18:00

ليبيا للطيران الاسكندرية 11:00

الليبية الإسكندرية 13:00 المؤجلة عن يوم أمس

الافريقية تونس 17:00

البراق طرابلس 18:10

الراحلة اسطنبول 21:15

الليبية تونس 23:30 رحلة إضافية

رحلات الوصول:

الشركة الناقلة قادمة من موعد الوصول

الليبية جدة 12:00

الافريقية اسطنبول 15:40

ليبيا للطيران الاسكندرية 16:10

البراق اسطنبول 16:40

الليبية الاسكندرية 17:00

الراحلة تونس 18:45

البراق طرابلس 17:10

الافريقية تونس 21:30

الليبية تونس 22:30

الليبية تونس 04:30 صباح الاثنين رحلة إضافية

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