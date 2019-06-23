ليبيا وسويسرا تبحثان ملف الهجرة

التقى وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني بالملحق الخاص بالهجرة غير الشرعية في السفارة السويسرية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك بين ليبيا وسويسرا في ملف الهجرة غير الشرعية، ومناقشة المشاكل والعراقيل التي تواجه الدولة الليبية بصفة خاصة ودول أوروبا بصفة عامة جراء الهجرة غير الشرعية باعتبارها شريكاً مهماً في مكافحة هذه الظاهرة، والتي تعتبر خطرا على دول حوض البحر الأبيض المتوسط.

وأكد وكيل الوزارة خلال الاجتماع الذي عقد بتونس على أن ليبيا تعاني من ظاهرة الهجرة غير الشرعية جراء تدفق المهاجرين عبر الحدود الجنوبية للدولة، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة تسببت في الكثير من المشاكل في ليبيا، موضحا بأن ليبيا تعتبر دولة عبور لهؤلاء المهاجرين وبأن دول أوروبا هي دول المقصد لهم.

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