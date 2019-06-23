سلامة: نعتزم تكثيف عملنا في بنغازي

التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة اليوم في مقر الأمم المتحدة ببنغازي بممثلين عن التكتل الفيدرالي والتكتل المدني الديمقراطي في مجلس النواب.

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” أن سلامة عبر عن عزم الأمم المتحدة ووكالاتها تعزيز وتكثيف وجودها وعملها من بنغازي لتقديم الدعم الإنساني والتنموي للمدينة وجوارها.

وجرى خلال الاجتماع التباحث في آخر التطورات في ليبيا وتبادل وجهات النظر حول سبل الخروج من الأزمة الراهنة، وأطلع سلامة المجتمعين على مساعيه لإيجاد حد أدنى من التوافق في المجتمع الدولي حول الأزمة الليبية.

كما اجتمع سلامة في بلدية بنغازي مع رئيس المجلس التيسيري للمدينة الصقر بجواري ورئيس مديرية أمن بنغازي وأعضاء من البلدية ورئيس لجنة التواصل الإنمائي ورئيس الهيئة الليبية للإغاثة ومدير مكتب مشروعات بنغازي.

وجرى خلال الاجتماع التباحث حول التعاون بين الأمم المتحدة وبلدية بنغازي بشأن المشاريع الإنمائية في المدينة وجوارها وتم خلال الاجتماع تبادل الآراء حول كيفية التخطيط وتمويل إعادة إعمار المناطق المدمرة في المدينة.

وعبر بوجواري عن شكره للأمم المتحدة بمختلف وكالاتها لما تقوم به من مشاريع إنمائية.

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