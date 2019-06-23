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سلامة: هناك مبادرات تحاول تقريب وجهات النظر في ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بحث المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة مع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بو جواري جملة من الموضوعات المتعلقة بإعادة إعمار بنغازي وأحداث مشاريع إنمائية في المدن التي تم تحريريها كما تم التطرق إلى إمكانية إنشاء صندوق لعائدات الفيزا يخصص لعملية الإعمار بإشراف جهات رقابية.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي أن سلامة أكد أن هناك وكالات تابعة لبعثة الأمم المتحدة ستبدأ أعمالها من داخل مدينة بنغازي.

وأكد سلامة خلال مؤتمر صحفي عقده بالمدينة أن هناك مبادرات تحاول تقريب وجهات النظر للوصول إلى حلول جذرية لهذه الأزمة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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