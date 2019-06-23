قالت إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرتها الجوية اليوم الاحد أن درجات الحرارة مازالت مرتفعة هذا اليوم ويوم الغد على أغلب مناطق ليبيا بينما تكون معتدلة نسبيا على مناطق الساحل الشرقي وتسجل إنخفاض مساء يوم الثلاثاء على مناطق الشمال.

فعلى مناطق رأس أجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة وجبل نفوسة سيكون الطقس مشمس والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول يوم الثلاثاء إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 36 – 42 ) مْ ولاتتجاوز ( 30 ) مْ على سرت وتسجل إرتفاع يوم الغد على أغلب المناطق ثم تنخفض مساءيوم الثلاثاء .

أما على مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى مساعد وجالو ومرادة ستكون السماء صافية على الدواخل بينما تكون قليلة السحب على المناطق الساحلية مع إحتمال ظهور شبورة مائية أثناء الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة بينما تكون شمالية شرقية على جالو والجغبوب ودرجات الحرارة القصوى : تتراوح مابين ( 28 – 34 ) مْ على المناطق الساحلية ومابين ( 36 – 40 ) مْ على الدواخل وتسجل إنخفاض يوم الثلاثاء .

وعلى مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة سيكون الطقس مشمس مع ظهور بعض السحب العالية أحيانا على مناطق أقصى الجنوب الغربي والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (40 – 44 ) مْ .

بينما على مناطق الكفرة وتازربو والسرير سيكون الطقس مشمس والرياح : شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 38 – 42 ) مْ .

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