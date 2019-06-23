العميد المحجوب: كتائب عسكرية داخل طرابلس أكدت رغبتها في الإنضمام للقوات المسلحة

ليبيا – أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العميد خالد المحجوب إن بعض الوحدات العسكرية داخل طرابلس أكدت رغبتها في الانضمام للجيش وأن عدم إعلانها يرتبط بأوامر لمهام محددة.

المحجوب أوضح في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الأحد أن الكتائب والوحدات الموجودة داخل طرابلس طلب منها البقاء لتوليها مهام السيطرة داخل العاصمة وأن الكتائب التي أعلنت ولائها للجيش تؤكد على وطنية العسكريين وعقيدتهم الصحيحة.

وتابع :”أن تأخر الإعلان يتعلق بتوازن القوى،خاصة أن الإعلان في ظل الظروف السابقة وسيطرة المليشيات كان سينتج عنه افتراس هذه الكتائب والوحدات إلا أن وجود الجيش الليبي في العاصمة طرابلس وفر عوامل الأمان للعسكريين الذين أكدوا على ولائهم للوطن”.

العميد المحجوب إختتم حديثه بالقول :”الجيش يرحب بالتحام الكتائب والوحدات الأخرى وأن الخطوة التي جرت بالغة الأهمية من الناحية العسكرية خاصة بعد انضمام كتيبة أخرى من بني وليد وتشكيل قوة مساندة لقطع طريق الإمداد على المليشيات في طرابلس وأنها ستساهم في سير المعارك على الأرض”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية