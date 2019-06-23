الميليشيات في طرابلس تتسبب في تدمير طائرة الـ “أنتونوف” التي يتجاوز سعرها الـ 100 مليون دولار

طرابلس-العنوان

تسببت ميليشيا البقرة التابعة للمفتي المعزول الصادق الغرياني التي يقودها بشير خلف الله في تدمير طائرة شحن نوع أنتونوف أن-124 والتي كانت أكبر طائرة في العالم حتى تصنيع طائرة أنتونوف أن-225.

وتعد طائرة أنتونوف أن-124 أكبر طائرة في شمال أفريقيا تمتلكها الخطوط الليبية، حيث صنعت خلال خطي تصنيع متوازيان بواسطة كل من الشركة الروسية آفييستار إس بي، والأوكرانية آفييانت، حيث يتجاوز سعرها الـ 100 مليون دولار.

ويعد استهداف مطار معيتيقة يوم الجمعة الماضية من قبل ميليشيا البقرة انتهاكا صريحا وفاضحا لسلامة الطيران المدني.

ويشكل تواجد الميليشيات في طرابلس خطرا على المال العام وممتلكات الدولة، ويظهر هذا جليا من خلال إحراق آمر المجموعات المسلحة المعروفة باسم “لواء الصمود” صلاح بادي لمطار طرابلس الدولي في عام 2014 خلال قيادته لعمليات فجر ليبيا التي تبنتها جماعة الإخوان المسلمين.

ويهدف هجوم البقرة على مطار معيتيقة الذي تسبب في تدمير طائرة شحن نوع أنتونوف أن-124 إلى إخراج ما تبقى من سجناء لدى مليشيا “قوة الردع الخاصة” للحاجة إليهم في محاور القتال بعد الخسائر أمام القوات المسلحة.

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