حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد (23 يونيو)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم وغدًا على أغلب مناطق البلاد، خصوصًا مناطق الغرب نتيجة تأثرها بامتداد منخفض جوي صحراوي يتمركز وسط الجزائر، بينما تكون معتدلة نسبيًا على مناطق الساحل الشرقي.

وأشارت النشرة الجوية الصادرة عن المركز إلى أن درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على أغلب مناطق البلاد تتراوح بين 37 و44 درجة مئوية، وتكون معتدلة نسبيًا على المناطق الساحلية لشمال شرق ليبيا، حيث تتراوح بين 28 و34 درجة مئوية.

ومن المتوقع أن تتأثر معظم مناطق البلاد بداية من مساء يوم الثلاثاء بامتداد مرتفع جوي ينتج عنه انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة واعتدال في الطقس، حسب المركز الوطني للأرصاد الجوية.

رأس إجدير حتى سرت- سهل الجفارة – جبل نفوسة

يكون الطقس مشمسًا، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول يوم الثلاثاء إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 36 و42 درجة مئوية ولا تتجاوز 30 درجة مئوية على سرت، وتسجل ارتفاعًا غدًا على أغلب المناطق ثم تنخفض مساء يوم الثلاثاء.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – جالو – مرادة

السماء صافية على الدواخل، بينما تكون قليلة السحب على المناطق الساحلية، مع احتمال ظهور شبورة مائية أثناء الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعةـ بينما تكون شمالية شرقية على جالو والجغبوب، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و34 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 36 و40 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل انخفاضًا يوم الثلاثاء.

الجفرة – سبها- غـات- غدامس-الحمادة

الطقس مشمس مع ظهور بعض السحب العالية أحيانًا على مناطق أقصى الجنوب الغربي، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 40 و44 درجة مئوية.

الكفرة- السرير- تازربو

الطقس مشمس، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 38 و42 درجة مئوية.

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