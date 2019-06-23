العباني: حفتر أعاد ترميم الجيش

قال عضو مجلس النواب محمد العباني إن المشير خليفة حفتر تمكن من إعادة ترميم الجيش في مدة زمنية قصيرة جدا لا يمكن تصديقها.

وأوضح العباني في تصريحات لأخبار اليوم المصرية أن الأمن القومي المصري والليبي واحد وأن الاستقرار في ليبيا سيكون أثره على مصر مضيفا أن الاستقرار بات أكثر وضوحا وأنه باب ملموسا الآن حيث قال إننا نتلقى الدعم من الشقيقة مصر على الصعيدين المعنوي و اللوجيستي.

وأكد العباني في تصريحاته أن تيار الإسلام السياسي يفرض نفسه ولا يؤمن بالتداول السلمي للسلطة ولا يؤمن حتى بالمشاركة السياسية وهذه أهم مشاكله.

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