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العباني: حفتر أعاد ترميم الجيش

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال عضو مجلس النواب محمد العباني إن المشير خليفة حفتر تمكن من إعادة ترميم الجيش في مدة زمنية قصيرة جدا لا يمكن تصديقها.

وأوضح العباني في تصريحات لأخبار اليوم المصرية أن الأمن القومي المصري والليبي واحد وأن الاستقرار في ليبيا سيكون أثره على مصر مضيفا أن الاستقرار بات أكثر وضوحا وأنه باب ملموسا الآن حيث قال إننا نتلقى الدعم من الشقيقة مصر على الصعيدين المعنوي و اللوجيستي.

وأكد العباني في تصريحاته أن تيار الإسلام السياسي يفرض نفسه ولا يؤمن بالتداول السلمي للسلطة ولا يؤمن حتى بالمشاركة السياسية وهذه أهم مشاكله.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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