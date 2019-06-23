لجنة دعم غات تحذر من كارثة إنسانية وبيئية في المدينة

أغرقت مطلع الشهر الجاري الأمطار الغزيرة والسيول مدينة غات الصحراوية الواقعة بالجنوب الليبي الأمر الذي دفع وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني إلى إعلانها مدينة منكوبة بعد أن غطت السيول 70% من المدينة وغمرت أحياءً سكنية وتسببت في خسائر بشرية ومادية وأدت إلى انقطاع الخدمات عن المدينة.. للتعرف على واقع المدينة الآن وحجم الأضرار التي خلفتها السيول واحتياجات المدينة العاجلة التقينا رئيس اللجنة الإعلامية لدعم منطقة غات إبراهيم الناني

ضعنا في صورة الأوضاع بمدينة غات؟

غات مدينة منكوبة بمعنى الكلمة فالأهالي نازحين والمنازل بعضها مدمر والبعض الآخر آيل للسقوط كما أن المدينة تفتقر للخدمات الأساسية ناهيك عن نفوق الكثير من المواشي جراء السيول ما يعني أن أصحابها سيواجهون أزمات مادية.

في نقاط محددة ما الذي تحتاجه مدينة غات بعد أن جرفتها السيول؟

مدينة غات تحتاج إلى إعادة الإعمار فهي تحتاج إلى صهاريج لشفط المياه السوداء التي اختلطت بمياه الشرب كما تحتاج لحملة رش بالمبيدات الحشرية بإشراف مختصين حيث أن الحشرات التي انتشرت جراء السيول تنذر بكارثة بيئية وإنسانية لا تهدد غات وحدها وإنما قد تنتقل للمدن المجاورة ودول الجوار أيضا خاصة وأننا في فصل الصيف وأود أن انبه المواطنين الذين دخلت كميات من المياه إلى منازلهم لعدم العودة إليها قبل إتمام عملية تطهيرها من قبل الفرق المختصة.

كما أن أهالي المدينة بحاجة إلى مياه شرب نظيفة صالحة للاستهلاك الآدمي بالإضافة إلى ترميم المباني التي توشك على الانهيار وإعادة بناء المباني المدمرة ناهيك عن رصف الطرق وتوفير الإنارة في الشوارع وتوفير سيارات إسعاف وسيارات دفاع مدني وأدوية باختصار يمكن القول أن غات تحتاج إلى إعادة بناء واهتمام حقيقي من المسؤولين.

كم التكلفة المقدرة لإعادة إعمار مدينة غات؟

لا أستطيع الحديث عن رقم محدد لإعادة الحياة لطبيعتها في المدينة فالأمر يحتاج لدراسات معمقة وتحديد أولويات واستعانة بخبراء ومتخصصين لتقييم حجم الأضرار التي لحقت بغات المنكوبة جراء السيول والفيضانات.

هل من إحصائية بشأن أعداد ضحايا الفيضانات في غات؟

الفيضانات أدت لمصرع 3 أشخاص أما عن المفقودين فلا أملك إحصائية دقيقة بشأنهم.

كيف هي أوضاع أهالي مدينة غات بعد الفيضانات؟

يوجد في غات أكثر من 250 عائلة نازحة في المخيمات تم وضعها لتأوي الأهالي الذين تضررت منازلهم بالإضافة إلى سقوط 200 منزل جراء الأمطار الغزيرة ومثلهم أصبحوا آيلين للسقوط.

إلى أي مدى قامت حكومات الوفاق والمؤقتة بمساعدة المتضررين جراء السيول ؟

بعد الأزمة قام رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بإعطاء أوامر للأجهزة التنفيذية بدعم مدينة غات كما قام العديد من الوزراء والمسؤولين بحكومة الوفاق وكذلك الحكومة المؤقتة بزيارة المدينة للوقوف عن كثب على حقيقة الأوضاع فيها وقدموا الكثير من المساعدات للمتضررين من السيول

وماذا عن دور المنظمات الإنسانية في دعم أهالي غات؟

مختلف المنظمات الإنسانية سواء المحلية أو الدولية قامت بإرسال مساعدات غذائية وغير غذائية لنجدة المتضررين من الفيضانات وذلك استجابة للنداءات التي وجهناها عبر وسائل الإعلام لنجدة أهالي المدينة.

كيف هو واقع القطاع الصحي بغات؟

غات تعاني من تدهور قطاع الصحة فالمستشفيات تفتقر للأطباء والأدوية والأجهزة رغم أن حكومة الوفاق قامت بتسيير رحلات جوية لنقل الأدوية والمعدات للمنطقة إلا أننا بحاجة إلى المزيد كما نحتاج إلى أطباء يتواجدون بصفة دائمة في المدينة وليس بشكل مؤقت كما يحدث الآن.

ماذا عن واقع قطاع التعليم ؟

الدراسة متوقفة في المدينة وجرى تأجيل الامتحانات حتى إشعار آخر لأن بعض المدارس مغلقة بعد أن أغرقتها السيول والبعض الآخر يستخدم في إيواء النازحين المتضررين جراء السيول.

هل هذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها المدينة لهكذا كارثة طبيعية؟

هذه المرة الأولى منذ عام 1966 فكل عام تأتي أمطار ولكن ليس بهذه الغزارة ولا تخلف هذه الأضرار لذلك فإن غات تحتاج إلى إقامة سدود لتغيير مجرى السيول لمنع غرق المدينة

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