الأرصاد: البحر هادئ والرؤية جيدة على الساحل من إجدابيا إلى درنة

أظهرت نشرة الصيد البحري أن البحر هادئ والموج خفيف اليوم وحتى غدًا، وتكون الرياح بحرية على رأس لانوف وبنغازي، بينما تكون شمالية غربية على باقي الساحل، وتصل إلى 20 عقدة على طرابلس.

وأضاف المركز الوطني للأرصاد في نشرته الصادرة، اليوم الأحد، أن الرؤيـة جيدة إلى متوسطة على الساحل الممتد من إجدابيا إلى درنة، وذلك لاحتمالية ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت

ـ السماء صافية إلى قليلة السحب.

ـ الرياح شرقية هذا اليوم على الخمس بينما تكون شمالية شرقية على باقي الساحل، وتتحول غدًا الإثنين إلى جنوبية شرقية، وتتراوح سرعتها ما بين 05 – 15 عقدة وتصل اليوم إلى 20 عقدة على طرابلس.

ـ ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.25 – 1.00 متر، و البحر هادئ إلى خفيف الموج، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين 22 – 24 درجة مئوية.

ـ الرؤيـة جيدة إلى متوسطة على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت، وذلك لاحتمالية ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر.

الساحل من الخليج إلى طبرق

ـ السماء مغطاة جزئيًا بالسحب، وارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.25 – 1.25 متر.

ـ الرياح بحرية على ساحل رأس لانوف وبنغازي، بينما تكون شمالية غربية على باقي الساحل، وتتراوح سرعتها ما بين 05 – 20 عقدة.

ـ البحر هادئ إلى خفيف الموج، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين 23 – 24 درجة مئوية.

الرؤيـة جيدة إلى متوسطة على الساحل الممتد من إجدابيا إلى درنة، وذلك لاحتمالية ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر.

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