وفد من “مفوضية الانتخابات” يتابع الانتخابات الرئاسية في موريتانيا

شاركت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في وفد المنظمة العربية للإدارات الانتخابية، الذي واكب الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الموريتانية..

حيث شارك الدكتور عبدالغني دعبوب، رئيس قسم العمليات الخارجية بالمفوضية، الوفد في زيارته إلى نواكشوط، والتي تم فيها الالتقاء برئيس وأعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا، وذلك لمتابعة التحضيرات، والاطلاع على سير عملية الانتخابات الرئاسية، التي جرت يوم السبت الموافق 22 يونيو 2019.

الجدير بالذكر أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، هي أحد الأعضاء المؤسسين للمنظمة العربية للإدارات الانتخابية.

