شركة الكهرباء تنفي دخول مسلحين غرفة التحكم في الجبس

نفت الشركة العامة للكهرباء اليوم الأحد ما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول دخول مجموعة مسلحة إلى غرفة التحكم بمنطقة الجبس (جنوب العاصمة طرابلس) يوم أمس.

ووصفت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» هذا الخبر بأنه «عار من الصحة تمامًا هدفه إثارة الفتنة ومحاولة بائسة لإرباك عمل المهندسين والفنيين في الشركة». وعبرت عن الأمل في «عدم الانجرار وراء الشائعات التي تنشرها بعض الصفحات المشبوهة بين الحين والآخر».

وتتكرر الاعتداءات على مرافق الشركة العامة الكهرباء، إذ اعتدى مسلحون الأسبوع الماضي على فنيي ومهندسي محطة أم الجداول (الشاطئ) لرفضهم برنامج طرح الأحمال وأجبروا العاملين على مغادرة المحطة نهائيًّا.

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