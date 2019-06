قيادي بالجيش: وحدات عسكرية بطرابلس تعلن رغبتها في الانضمام للقوات المسلحة

المتوسط:

أفاد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العميد خالد المحجوب، بأن بعض الوحدات العسكرية داخل طرابلس أكدت رغبتها في الانضمام للجيش وأن عدم إعلانها يرتبط بأوامر لمهام محددة.

وأوضح المحجوب، أن الكتائب والوحدات الموجودة داخل طرابلس طلب منها البقاء لتوليها مهام السيطرة داخل العاصمة وأن الكتائب التي أعلنت ولائها للجيش تؤكد على وطنية العسكريين وعقيدتهم الصحيحة.

وأشار إلى أن تأخر الإعلان يتعلق بتوازن القوى،خاصة أن الإعلان في ظل الظروف السابقة وسيطرة المليشيات كان سينتج عنه افتراس هذه الكتائب والوحدات إلا أن وجود الجيش الليبي في العاصمة طرابلس وفر عوامل الأمان للعسكريين الذين أكدوا على ولائهم للوطن”.

