الأمم المتحدة: نهدف لتحسين الأوضاع في 24 بلدية

أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقرير له أن برنامج الانتعاش والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في ليبيا يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية وتعزيز قدرة السكان الأكثر ضعفا في 24 بلدية.

ويستهدف البرنامج البلديات المتأثرة بتدفقات الهجرة ونزوح السكان بمن فيهم الأطفال وتحسين تقديم الخدمات الأساسية في الصحة والتعليم.

وبين تقرير الأمم المتحدة الإنمائي أن كلا من الاتحاد الأوروبي وإيطاليا، بالتنسيق مع السلطات في ليبيا والبلديات، اشتركوا في الإعداد للبرنامج الذي يتم تنفيذه من قبل الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بميزانية قدرها 22 مليون يورو، في حين ساهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بميزانية قدرها 18 مليون يورو، وجاءت مساهمة اليونيسيف بميزانية 10 ملايين يورو.

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