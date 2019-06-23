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الأمم المتحدة: نهدف لتحسين الأوضاع في 24 بلدية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقرير له أن برنامج الانتعاش والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في ليبيا يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية وتعزيز قدرة السكان الأكثر ضعفا في 24 بلدية.

ويستهدف البرنامج البلديات المتأثرة بتدفقات الهجرة ونزوح السكان بمن فيهم الأطفال وتحسين تقديم الخدمات الأساسية في الصحة والتعليم.

وبين تقرير الأمم المتحدة الإنمائي أن كلا من الاتحاد الأوروبي وإيطاليا، بالتنسيق  مع السلطات في ليبيا والبلديات، اشتركوا في الإعداد للبرنامج الذي يتم تنفيذه من قبل الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بميزانية قدرها 22 مليون يورو، في حين ساهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بميزانية قدرها 18 مليون يورو، وجاءت مساهمة اليونيسيف بميزانية 10 ملايين يورو.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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