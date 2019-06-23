سلامة يلتقي مشائخ المنطقة الشرقية لبحث إيجاد مخرج للأزمة الليبية

عقد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة اجتماعاً اليوم الأحد في مقر الأمم المتحدة في بنغازي مع مجموعة مشايخ من المنطقة الشرقية يمثلون قبائل المغاربة والعواقير والمعدان والفواخير والزوية والتاجور والفرجاني والعبيدات وعمر المختار والمنفي.

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” أن المشاركون في الاجتماع بحثواأهمية جهود البعثة ووكالات الأمم المتحدة في تنمية المنطقة الشرقية، حيث عبر سلامة عن عزم الأمم المتحدة بجميع وكالتها على تعزيز وجودها في المنطقة الشرقية إنطلاقاً من بنغازي وطالب المشايخ الأمم المتحدة بضرورة العمل على تحقيق توزيع عادل للثروات الليبية

كما تطرق الاجتماع إلى البحث في إيجاد مخارج للأزمة الليبية والعبور نحو مرحلة الاستقرار والأمن والازدهار.

كما التقى سلامة أمس السبتبممثلين عن التكتل الفيدرالي والتكتل المدني الديمقراطي في مجلس النواب وعبر سلامة خلال اللقاء عن عزم الأمم المتحدة ووكالاتها تعزيز وتكثيف وجودها وعملها من بنغازي لتقديم الدعم الإنساني والتنموي للمدينة وجوارها.

وجرى خلال الاجتماع التباحث في آخر التطورات في ليبيا وتبادل وجهات النظر حول سبل الخروج من الأزمة الراهنة وأطلع سلامة المجتمعين على مساعيه لإيجاد حد أدنى من التوافق في المجتمع الدولي حول الأزمة الليبية.

كما اجتمع سلامة في بلدية بنغازي مع رئيس المجلس التيسيري للمدينة الصقر بجواري ورئيس مديرية أمن بنغازي وأعضاء من البلدية ورئيس لجنة التواصل الإنمائي ورئيس الهيئة الليبية للإغاثة ومدير مكتب مشروعات بنغازي.

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