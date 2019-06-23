سلامة يبحث مع بوجواري كيفية تمويل إعادة إعمار المناطق المدمرة بمدينة بنغازي

ليبيا – اجتمع الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة أمس السبت مع رئيس المجلس التيسيري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري بحضور رئيس مديرية أمن بنغازي وأعضاء من البلدية.

الإجتماع بحث بحسب المكتب الإعلامي لعثة الأمم المتحدة التعاون بين الأمم المتحدة وبلدية بنغازي حول المشاريع الإنمائية في المدينة وجوارها.

وتبادل المجتمعون الآراء حول كيفية التخطيط وتمويل إعادة اعمار المناطق المدمرة في المدينة.

ومن جانبه، أعرب بوجواري عن شكره للأمم المتحدة بمختلف وكالاتها لما قامت وتقوم به من مشاريع انمائية.

وبدوره،قال الممثل الخاص متحدثاً للإعلام بعد الإجتماع:” كما تعلمون لقد قررنا أن يكون هناك مقر دائم للأمم المتحدة في بنغازي وأن تعمل الوكالات دون تأخر في تقديم الدعم الإنساني والإنمائي لبنغازي وجوارها.”

هذا وحضر اللقاء كل من رئيس لجنة التواصل الإنمائي ورئيس الهيئة الليبية للإغاثة ومدير مكتب مشروعات بنغازي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية