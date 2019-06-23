العوكلي: فريق يعمل لصالح السراج في الخارج لتسويق ما يحدث في طرابلس على أنه إعتداء

ليبيا – أكد وزير الصحة السابق في الحكومة المؤقتة رضا العوكلي أن هناك مجموعات كبيرة تعمل لصالح حكومة الوفاق في مختلف دول العالم لتسويق ما يحدث في طرابلس على أنه اعتداء على العاصمة،مشيرا إلى أنه سيعقد مؤتمرا في لندن لتوضيح الوضع السياسي في ليبيا بكل شفافية وأمانة للعالم والمجتمع الدولي.

العوكلي قال في حوار خاص مع وكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الأحد إن هناك فريق كبير من سياسيين وإعلاميين وغيرهم يعملون لصالح حكومة فائز السراج غير المعتمدة من قبل البرلمان ، لافتاً إلى أن حكومة السراج قد رفضت من البرلمان في طبرق أكثر من مرة ولكنها اعتمدت بقرار من مجلس الأمن الدولي والذي يعتبر قراراً خاطئاً.

وأوضح أن اتفاق الصخيرات عام 2015 لم يعتمد حكومة ولكن كان قرار من مجلس الأمن في نهاية ديسمبر 2015 بإعتماد حكومة الوفاق التي لم يكن لها وجود في ذلك الوقت،مبيناً أن من المضحك أن تعتمد حكومة لا وجود لها في فبعد قرار مجلس الأمن رفضت حكومة السراج من قبل مجلس النواب والمؤسف أن المجتمع الدولي يعتمد حكومة لا وجود لها وهذا ضد جميع الأعراف الدولية والدبلوماسية والإنسانية المتعارف عليها،على حد تعبيره.

وحول أهمية منتدى لندن الذي سيقام في نهاية يونيو الجاري حول ليبيا،أكد العوكلي على أن مؤتمر لندن سوف يطمح إلى توضيح الوضع السياسي في ليبيا بشفافية وبأمانة أكثر بدون أي أيديولوجيات،مضيفاً:”نتحدث بلسان الشعب الليبي المغلوب على أمره وخاصة أبناء وأهلنا في طرابلس وفي المناطق التي تعاني أما لأسباب سياسية كما يحدث في طرابلس أو لأسباب بيئية كما يحدث في مدينة غات أو لأسباب أمنية كما يحدث في الجنوب”.

وتابع:”مؤتمر لندن كان ضروريا لذلك وجب علينا إيصال هذا الرسالة للمجتمع الدولي بالدرجة الأولي بأن طوق النجاة للشعب الليبي هو الجيش الوطني، أن المجتمع الدولي وإن يعرف ما يحدث في ليبيا ولكن للأسف لم يعلن أنه يعلم ووسائل الإعلام الليبية وغيرها لا تعمل بما فيه كافية لصالح الجيش الوطني الليبي ولكنه يعمل أكثر من اللازم لصالح السراج ومختطفي السراج”.

العوكلي إختتم حديثه بالقول :”في هذا المؤتمر سيكون وقوفنا مع الحق ومع الجيش على المستوى الوطني والمستوى العالمي من أجل إيصال رسالتنا الداعمة لمن يحمل السلاح من أجل إنقاذ ليبيا من المأزق التي تمر به الان”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية