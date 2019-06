المتوسط:

أفاد المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، بأن القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، قام بالاطمئنان على أوضاع بلدية طبرق.

وجاء ذلك، خلال استقباله لعميدها فرج الخطابية بمكتبه في مقر القيادة العامة في الرجمة .

