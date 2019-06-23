المحجوب: انشقاق كتائب جديدة عن الوفاق دون إعلان

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة، العميد خالد المحجوب، إن بعض الوحدات العسكرية داخل طرابلس أكدت رغبتها في الانضمام للجيش، وأن عدم إعلانها يرتبط بأوامر لمهام محددة.

المحجوب أوضح في تصريحات لسبوتنك، أن الكتائب والوحدات الموجودة داخل طرابلس طلب منها البقاء لتوليها مهام السيطرة داخل العاصمة، وأن الكتائب التي أعلنت ولاءها للجيش تؤكد على وطنية العسكريين وعقيدتهم الصحيحة.

هذا وأوضح أن تأخر الإعلان يتعلق بتوازن القوى، خاصة في ظل الظروف السابقة، إلا أن وجود الجيش الليبي في العاصمة وفر عوامل الأمان للعسكريين الذين أكدوا ولاءهم للوطن.

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