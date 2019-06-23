انطلاق امتحانات الشّهادة الإعدادية في بنغازي

انطلقت صباح اليوم الأحد، امتحانات إتمام مرحلة الشهادة الإعدادية (الدور الأول) في مدينة بنغازي وضواحيها .

وقال مدير مكتب الإعلام بوزارة التعليم بنغازي وسام العشيبي، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية البيضاءـ إن وزير التعليم بالحكومة المؤقتة الدكتور فوزي بومريزة، قام اليوم بزيارة تفقدية إلى بعض مقرات الامتحانات بمدينة بنغازي؛ للوقوف على العقبات التي قد تواجه عملية سير الامتحانات.