الثني يبحث احتياجات بلدية الشويرف

التقى رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني اليوم الأحد وفد من بلدية الشويرف بحضور مدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء الطاهر محمد الطاهر.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادةبحثاحتياجات بلدية الشويرف في كافة القطاعات.

وتواصل الثني مباشرة مع لجنة الأزمة بالمنطقة الغربية لتوفير كافة هذه الاحتياجات.

كما رشح الوفد عدد من الأسماء لتشكيل مجلس تسييري للبلدية، وأحالها الثني إلى وزير الحكم المحلي عادل الزائدي.

وأكد الوفد تأييده للسلطات الشرعية متمثلة في مجلس النواب والأجسام المنبثقة عنه وعلى رأسها الحكومة المؤقتة والقوات المسلحة العربية الليبية، مثمنا دور رئيس مجلس الوزراء لتقديمه كافة الخدمات لجميع مدن ليبيا دون تخصيص.

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