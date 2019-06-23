اخبار ليبيا الان

مشائخ المنطقة الشرقية يطالبون الأمم المتحدة بتحقيق التوزيع العادل للثروات الليبية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

بنغازي-العنوان

عقد المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، اليوم الأحد، اجتماعا مع مجموعة مشائخ من المنطقة الشرقية يمثلون قبائل المغاربة والعواقير والمعدان والفواخير والزوية والتواجير والفرجان والعبيدات والمنفى.

وطالب مشائخ المنطقة الشرقية الأمم المتحدة خلال الاجتماع الذي عقد بمقر البعثة في بنغازي بضرورة تحقيق توزيع عادل للثروات الليبية.

 وبحسب بيان نشرته البعثة عبر صفحتها على “فيسبوك” بحث الاجتماع أهمية جهود البعثة ووكالات الأمم المتحدة في تنمية المنطقة الشرقية.

وعبر الممثل الخاص عن عزم الأمم المتحدة بجميع وكالتها على تعزيز وجودها في المنطقة الشرقية انطلاقا من بنغازي، كما تطرق الاجتماع إلى البحث في إيجاد مخارج للأزمة الليبية والعبور نحو مرحلة الاستقرار والأمن والازدهار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك