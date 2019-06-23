تونس: ضبط سيارة محملة بمخازن كلاشنكوف وأجهزة اتصال قادمة من ليبيا

أوقفت وحدات عسكرية تونسية بقطاع بن قردان الحدودي مع ليبيا، سيارة تهريب تحمل على متنها مخازن لسلاح الكلاشنكوف، وعددا كبيرا من الهواتف النقالة.

وقال الموقع الإعلامي لوزارة الدفاع التونسية في بلاغ له، إن الوحدات العسكرية رصدت من خلال منظومة المراقبة الإلكترونية سيارة التهريب، التي كانت بصدد الدخول إلى الأراضي التونسية، مشيرة إلى فرار راكبيها باتجاه ليبيا عند محاولة ضبطهم.

وأكد البلاغ العثور على عشرين مخزنا لسلاح الكلاشنكوف، وأكثر من ثمانيمئة هاتف نقال تتجاوز قيمتها خمسمئة وعشرين ألف دينار تونسي، حيث تم تسليم المضبوطات للديوانة التونسية لإتمام الإجراءات القانونية حيالها.

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