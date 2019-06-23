بعد تورا بورا بأفغانستان.. “عادل الحناشي” يقاتل الجيش ضمن صفوف مجموعات الوفاق المسلحة

طرابلس-العنوان

بعد تواجده بجبال تورا بورا بأفغانستان يقاتل أحد قيادات تنظيم القاعدة بالجزيرة العربية الإرهابي عادل أحمد الحناشي ضمن صفوف مجموعات الوفاق المسلحة التي تواجه القوات المسلحة العربية الليبية في محور العزيزية بطرابلس.

وأوضح مصدر أمني مُطّلع أن المعلومات تؤكد تواجد عادل الحناشي في محور العزيزية رفقة شقيقه مصطفى الحناشي.

يشار إلى أن الإرهابي عادل الحناشي ولد بمدينة طرابلس عام 1970، ويقيم بمحلة الوسط بمدينة جنزور بشارع سليمان خاطر.

وأكد المصدر الأمني أن الحناشي سافر إلى اليمن في شهر مارس من عام 1994 رفقة شقيقه مصطفى الحناشي حيث أقاما “بدماج” بمركز دار الحديث لدراسة العلم الشرعي لدى الشيخ “مقبل الوادعي” ثم انتقلا إلى “معير” ومنها إلى “مأرب” حيث درسا لمدة عامين لدى الشيخ “أبو الحسن المصري” ثما عادا إلى دماج.

وقال المصدر الأمني أن المعلومات تفيد بالتحاقهم بتنظيم القاعدة حيث تواجدا بأفغنستان بعد تركهم للدراسة باليمن وحصولهم على جوزات سفر مزورة.

وأضاف المصدر أن عادل الحناشي كان يحمل جواز سفر مزور باسم “ربيع الجنزوري” وعند عودته إلى ليبيا في 11 أكتوبر 2001 ألقي القبض عليه وحكم عليه بالسجن بتهمة انضمامه لتنظيم القاعدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية