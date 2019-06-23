قيادي عسكري بالوفاق يؤكد تقدم “كتيبة 20/20” التابعة للردع بمحور عين زارة ويوضح تفاصيل معارك السبت

أكد العقيد في المنطقة العسكرية الغربية أحمد الطرابلسي، أن الكتيبة 20/20 من قوة الردع الخاصة التابعة لوزارة داخلية حكومة الوفاق، حققت تقدما على قوات حفتر في محور عين زارة.

وشنت قوات الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق الوطني، السبت، هجوما بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، من عدة محاور على قوات الجيش الوطني جنوبي العاصمة طرابلس.

وقال الطرابلسي إن قوات الوفاق بدأت هجوما من محور الكازيرما على قوات الجيش الوطني، ثم تبعها هجوم آخر من عدة محاور داخل المطار.

وأضاف في تصريحات صحفية أن سلاح الجو التابع لحكومة الوفاق الوطني شن سبع غارات جوية على تمركزات قوات حفتر في محور المطار، وفي مثلث القيو وسيدي السايح جنوبي العاصمة.

وأفاد العقيد التابع للمنطقة العسكرية الغربية، أن طائرة تابعة للجيش الوطني قامت بقصف خاطئ استهدف ثلاث عربات عليها أسلحة متوسطة تابعة للواء 73 مشاة التابعة لقوات الجيش الوطني.

وأكد الطرابلسي أنه بالتزامن مع الهجوم بمحور مطار طرابلس العالمي، شنت قوات الوفاق هجوما بمختلف أنواع الأسلحة في محاور اليرموك، وعين زارة، ووادي الربيع.

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