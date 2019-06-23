قافلة مساعدات مقدمة من أهالي مدينة هون تصل مدينة غات

يتواصل وصول المساعدات الإنسانية لأهالي مدينة غات المتضررين من اجتياح السيول للمدينة، وذلك للتخفيف من معاناتهم .

آخر تلك المساعدات التي وصلت إلى المدينة قافلة إنسانية مقدمة من أهالي مدينة هون، لأهاليهم في مدينة غات، حيث اشتملت على التمور ومياه الشرب والمواد الغذائية، والمراتب والأغطية، وحفاظات الأطفال.

هذا وشارك في تقديم هذه المساعدات أهالي هون، بمشاركة كل من بيت شباب هون، ومفوضية الجفرة للكشافة، وجمعية الهلال الأحمر هون، وجمعية أمل الخيرية، وإذاعة الجفرة المحلية.

حيث كان في استقبال القافلة لجنة الأزمة والطوارئ بغات، وفريق هيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية بالمنطقة الجنوبية .

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