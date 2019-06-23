بركان الغضب: سيطرنا على اجزاء واسعة من مطار طرابلس وسنعلن قريبا اكتمال العملية العسكرية

أعلنت قوات حكومة الوفاق أنها استطاعت السيطرة على أجزاء واسعة من مطار طرابلس العالمي.

وقال المتحدث باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب إن قوات حكومة الوفاق اقتحمت المطار من ثلاثة محاور.

وأشار إلى أن الإعلان عن السيطرة على المطار سيتم من جانب غرفة العمليات بعد اكتمال العملية العسكرية.

بدورها، قالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني إن الوحدات العسكرية نفذت، كميناً محكماً للقوات التابعة لحكومة الوفاق بمحور مطار طرابلس، مؤكدةً أن قوات الوفاق خسرت خلال الكمين عدداً كبيراً من القتلى، إضافة إلى آلياتهم التي تم تدميرها كما جرى أسر أربعة عناصر وطرد البقية حتى فرت تاركة عدداً من آلياتها وذخائرها.

من جهته، أكد اللواء 73 مشاة -الذي يؤمن محور المطار، تدمير القوة التي حاولت الدخول مساء اليوم لمطار طرابلس وقوة أبوبكر الصوقي التاجوري.

وفي 23 نيسان/ أبريل الماضي بدأ الجيش الليبيّ بقيادة حفتر المرحلة الثانية من معركة طرابلس. وقال المتحدث باسم قوات حفتر إن غرفة عمليات المنطقة الغربية بدأت المرحلة الثانية من معركة طرابلس.

وتشهد ضواحي العاصمة طرابلس منذ شهر نيسان/ أبريل الماضي معارك بين قوات الجيش الوطني بقيادة حفتر، الذي أعلن هجوماً على طرابلس من أجل طرد “المليشيات”، والقوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي