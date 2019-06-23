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“سيالة” يعلن مشاركته في قمة ضفتي البحر المتوسط بفرنسا

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أكد وزير الخارجية لحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، اليوم الأحد، أن “ليبيا ستشارك في قمة ضفتي البحر الأبيض المتوسط 5 + 5 اليوم الأحد وغدا الاثنين المنعقدة في مدينة مرسيليا الفرنسية لمناقشة أوجه التعاون بين ضفتي المتوسط على مستوى وزراء الخارجية”.

وأضاف سيالة، في تصريحات صحفية له، أنه ” سيترأس الوفد الليبي وسيحضرها مئات الشخصيات التي تمثل مؤسسات المجتمع المدني”.

وأوضح سيالة، أنه “سوف يمثل شباب وشابات ليبيا كل المناطق الليبية حيث يطرحون مشاريعهم أمام الوزراء وجهات التمويل الأوروبية”.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليق

  • هذا الذيوث الخسيس الخانب الفاسد المنافق. يشارك او لايشارك لن يضيف اي شئ لليبيا. هذا الحيوان يجب القبض عليه قبل ان يهرب خسيس شيبة نحس فاسد لعنة الله عليه

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