“العوكلي” يكشف هدف منتدى لندن حول ليبيا المقرر عقده آخر يونيو المقبل

أكد وزير الصحة السابق بالحكومة المؤقتة رضا العوكلي ،أن ” منتدى لندن الذي سيقام في نهاية حزيران/يونيو الجاري حول ليبيا لندن سوف يطمح إلى توضيح الوضع السياسي في ليبيا بشفافية وبأمانة أكثر بدون أي أيديولوجيات لأننا نتحدث بلسان الشعب الليبي المغلوب على أمره وخاصة أبناء وأهلنا في طرابلس وفي المناطق التي تعاني أما لأسباب سياسية كما يحدث في طرابلس أو لأسباب بيئية كما يحدث في مدينة غات أو لأسباب أمنية كما يحدث في الجنوب”.

وأكمل العوكلي، في تصريحات صحفية له، أن “مؤتمر لندن كان ضروريا لذلك وجب علينا إيصال هذا الرسالة للمجتمع الدولي بالدرجة الأولي بأن طوق النجاة للشعب الليبي هو الجيش”.

وأوضح العوكلي، أن ” في هذا المؤتمر سيكون وقوفنا مع الحق ومع الجيش على المستوى الوطني والمستوى العالمي من أجل إيصال رسالتنا الداعمة لمن يحمل السلاح من أجل إنقاذ ليبيا من المأزق التي تمر به ألان”.

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