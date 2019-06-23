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تفاصيل زيارة ” باشاغا” للإدارة العامة للعمليات الأمنية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

قام وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا ،صباح اليوم الأحد،  بزيارة ميدانية لمقر الإدارة العامة للعمليات الأمنية.

وأطلع باشاغا خلال هذه الجولة على سير العمل داخل الإدارة، والجهود التي يبذلها أعضاءها، مستمعا إلى شروح وافية من قبل مدير الإدارة حول المهام والأعمال المكلفة بها.

وعلى هامش هذه الجولة عقد باشاغا اجتماعا، نوقش خلاله المشاكل والعراقيل التي تواجه سير العمل داخل الإدارة، وإيجاد الحلول الناجعة لحلحلتها.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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