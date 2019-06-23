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العوكلي: مجموعات بالخارج تسوق للوفاق وتشوه الجيش

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال وزير الصحة السابق بالحكومة المؤقتة رضا العوكلي إن أشخاصاً ومجموعات تقوم بتسويق العملية العسكرية للجيش الوطني في طرابلس على أنها اعتداء على العاصمة موضحاً في الوقت ذاته أن هذه المجموعات تعمل لصالح حكومة الوفاق .

وأضاف العوكلي في حوار مع سبوتنيك أنه سيعقد مؤتمر في لندن يوضح من خلاله الحالة الراهنة والوضع السياسي في ليبيا ذاكراً أن حكومة الوفاق قد رُفضت من البرلمان في طبرق أكثر من مرة ولكنها اعتُمدت بقرار من مجلس الأمن الدولي معتبراً أنه قرار خاطئ .

وأشار العوكلي إلى مؤتمر سيعقد في لندن في الـ 29 من الشهر الجاري قائلاً إنه يطمح من خلال هذا المؤتمر إلى توضيح الوضع السياسي في ليبيا بشفافية وبأمانة أكثر دون أي أيديولوجيات .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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