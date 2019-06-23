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مؤتمر “شرعية الجيش” في لندن نهاية الشهر

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تجرى حالياً في العاصمة البريطانية لندن تحضيرات لعقد مؤتمر دولي بخصوص الوضع الليبي ومن المقرر أن تكون في الـ 29 من الشهر الجاري .

ونشرت وكالة سبوتنيك عبر موقعها الرسمي أن المؤتمر سوف يسلط الضوء على شرعية الجيش الوطني ووضعيته القانونية، وسوف ينطلق المؤتمر من فكرة أن الجيش هو ركيزة للدولة المدنية وضامنها للوصول لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة على أرض خصبة خالية من الإرهاب والتطرف والمليشيات .

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر، مشاركة نخبة من مهتمين بالشأن الداخلي من ليبيين وعرب وأجانب وبحضور ممثلين عن مؤسسات حكومية ومدنية بينهم سفراء دول ومستشاري رؤساء دول سابقين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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