المتوسط:

كشفت الشركة العامة للكهرباء، عن إعادة التيار الكهربائي إلى أغلب الاحياء السكنية في مدينة غدامس بعد الانتهاء من إجراء أعمال الصيانة في كوابل 11 ك. ف التي تغذي المدينة .

وطالبت الشركة، جميع المواطنين بفصل الأجهزة الكهربائية عند انقطاع التيار الكهربائي وأثناء الدخول في برنامج طرح الأحمال على أن يتم تشغيلها بعد رجوع التيار الكهربائي ببضع دقائق وذلك تفادياً لتزامن الاحمال.

