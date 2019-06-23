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المحجوب: كتائب في طرابلس تنضمم للجيش الوطني

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي العميد خالد المحجوب إن هناك وحدات عسكرية موجودة داخل طرابلس أكدت للجيش الوطني رغبتها في الانضمام إلى صفوفه مضيفاً أن عدم إعلانها الانضمام بشكل علني مرتبط بأوامر لمهام محددة.

وأوضح المحجوب أن هذه الوحدات طُلب منها أن تبقى داخل طرابلس كي تتولى مهام السيطرة، مبيناً أن تأخر الإعلان يتعلق بتوازن القوى، خاصة أن الإعلان في ظل الظروف السابقة وسيطرة التشكيلات المسلحة، كان سيُنتج افتراس هذه الكتائب والوحدات.

وذكر المحجوب أن وجود الجيش الوطني في مناطق بالعاصمة وفّرعوامل الأمان للعسكريين المرحب بهم للالتحاق بالوحدات المسلحة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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