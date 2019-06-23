المحجوب: كتائب في طرابلس تنضمم للجيش الوطني

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي العميد خالد المحجوب إن هناك وحدات عسكرية موجودة داخل طرابلس أكدت للجيش الوطني رغبتها في الانضمام إلى صفوفه مضيفاً أن عدم إعلانها الانضمام بشكل علني مرتبط بأوامر لمهام محددة.

وأوضح المحجوب أن هذه الوحدات طُلب منها أن تبقى داخل طرابلس كي تتولى مهام السيطرة، مبيناً أن تأخر الإعلان يتعلق بتوازن القوى، خاصة أن الإعلان في ظل الظروف السابقة وسيطرة التشكيلات المسلحة، كان سيُنتج افتراس هذه الكتائب والوحدات.

وذكر المحجوب أن وجود الجيش الوطني في مناطق بالعاصمة وفّرعوامل الأمان للعسكريين المرحب بهم للالتحاق بالوحدات المسلحة.

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