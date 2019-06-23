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الجيش الوطني يدفع بتعزيزات لمحاور طرابلس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد آمر كتيبة طارق بن زياد الرائد عمر امراجع أن القيادة العامة للجيش الوطني أرسلت تعزيزات عسكرية جديدة إلى محاور القتال في طرابلس، خاصة في محور طريق المطار.

وقال امراجع في تصريحات لصحيفة “الاتحاد” إن سلاح الجو يستهدف تمركزات التشكيلات المسلحة الداعمة لحكومة الوفاق في محوري عين زارة وطريق المطار.

تجدر الإشارة إلى أن مطار طرابلس الدولي يشهد باستمرار معارك عنيفة في محاولات متكررة للتشكيلات المسلحة السيطرة عليه إلا أن الجيش الوطني مايزال يسيطر عليه.

وفي سياق تطورات الأحداث على الأرض قالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني إن وحداتها العسكرية نفذت كمينا محكما للقوات التابعة للوفاق بمحور مطار طرابلس، مؤكدة أن قوات الوفاق خسرت خلال الكمين عددا كبيرا من المقاتلين إضافة إلى آلياتهم التي تم تدميرها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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