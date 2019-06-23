آمر قوة حماية سرت يوضح الوضع حول المدينة ويؤكد سيطرة الوفاق على ما بعد الجفرة

أكد آمر قوة حماية وتأمين سرت، العميد النعاس عبدالله إن قواتهم تسيطر على ما بعد منطقة الجفرة باتجاه غرب البلاد، وقد تمكنت منذ مدة من قطع الإمدادات العسكرية لقوات الجيش الوطني عبر طريق تلك المنطقة.

وأضاف آمر حماية سرت في تصريحات صحفية مساء السبت، بإجراء قواتهم يوميا استطلاعات ميدانية، آخرها الجمعة حيث تفقدت فيها بوابة النص على بعد نحو 170 كيلومترا عن جنوب المدينة.

وتابع العميد النعاس أن قوات الحماية استطلعت تمركزات في بوابة معسكر الساعدي جنوب سرت بـ 60 كيلومترا، دون وجود لأي عناصر سواء تابعين للجيش الوطني أو لتنظيم داعش الارهابي.

وأتهم العميد النعاس، استخدام قوات الجيش الوطني لقاعدة الجفرة، كغرفة عمليات لهم مع وجود عسكريين من الإمارات وأوكرانيا، حسب قوله.

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