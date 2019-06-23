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“بلدي” سرت يجتمع بالعاملين في الإذاعة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث عميد بلدية سرت مختار المعدانى مع العاملين بإذاعة سرت المحلية إيجاد حلول لبعض المشاكل والعراقيل التي تواجه العاملين بها.

وحضر الاجتماع مدير إذاعة سرت المحلية الطاهر بوشيحة ومديرو أقسام الشؤون الإدارية والأخبار والمذيعون والمذيعات والمعدون بالإذاعة.

وقال مسؤول الإعلام بالبلدية محمد الأميل إن الاجتماع جاء فى إطار دعم وتشجيع المؤسسات الإعلامية بالبلدية نظرا للدور الذي تقوم به في خدمة المواطنين.
وأضاف الأميل أن عميد بلدية سرت تعهد بتوفير متطلبات العمل الإذاعي والدعم وتقديم الخدمات اللازمة لهم وتذليل كافة الصعاب التي تواجههم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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