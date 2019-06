المتوسط:

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن قيام فرق الصيانة بدائرة توزيع جنزور بأجراء صيانة لكابل ضغط منخفض من أجل رفع كفاءة شبكة التوزيع بالمنطقة .

وكانت الشركة العامة للكهرباء قد أعلنت عن عودة التيار الكهربائي لمدينة غدامس بعد إجراء الصيانة للأعطال.

وطالبت الشركة، جميع المواطنين بفصل الأجهزة الكهربائية عند انقطاع التيار الكهربائي.

