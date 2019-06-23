“المفوضية” تتابع الانتخابات الرئاسية في موريتانيا

شاركت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في وفد المنظمة العربية للإدارات الانتخابية، الذي واكب الانتخابات الرئاسية في موريتانيا.

وترأس رئيس قسم العمليات الخارجية بالمفوضية عبدالغني دعبوب الوفد في زيارته إلى نواكشوط، والتقى برئيس وأعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا، وذلك لمتابعة التحضيرات، والاطلاع على سير عملية الانتخابات الرئاسية، التي جرت السبت.

يذكر أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أحد الأعضاء المؤسسين للمنظمة العربية للإدارات الانتخابية.

يشار إلى أن الموريتانيين اتجهوا السبت إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لاختيار خلف للرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز.

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