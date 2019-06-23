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تجدد الاشتباكات بوادي الربيع جنوب طرابلس وقوات الوفاق تعلن قطع خطوط امداد للجيش

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

قالت مصادر اعلامية ان الاشتباكات المسلحة تجددت اليوم الأحد بين قوات الجيش الوطني وقوات الوفاق في مثلث القيو بمحور وادي الربيع، جنوب العاصمة طرابلس.

من جهته أعلن الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، إن قوات الوفاق أحرزت تقدما مهما في محيط المطار، وتمكنت من قطع خطوط الإمداد لقوات الجيش الوطني في المنطقة، وفق قوله.

فيما اكدت مصادر محلية ان الجيش الوطني لا يزال يفرض سيطرته على مطار طرابلس الدولي وسط محاولات متكررة من قوات الوفاق استعادة السيطرة عليه بعد فقدانه مطلع شهر مايو الماضي.

ولم يتسن الحصول على المزيد من المعلومات من مصادر مستقلة.

وفي 23 نيسان/ أبريل الماضي بدأ الجيش الليبيّ بقيادة حفتر المرحلة الثانية من معركة طرابلس. وقال المتحدث باسم قوات حفتر إن غرفة عمليات المنطقة الغربية بدأت المرحلة الثانية من معركة طرابلس.

وتشهد ضواحي العاصمة طرابلس منذ شهر نيسان/ أبريل الماضي معارك بين قوات الجيش الوطني بقيادة حفتر، الذي أعلن هجوماً على طرابلس من أجل طرد “المليشيات”، والقوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني.

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  • طبعا الكذابين معروفين من قبل لهم فضائح عندما اعلنوا عن منع الطيران الليلى وان لديهم اجهزة متطورة لذلك واتضح انه فنكوش وانكروا سقوط طائرى ميراج ورينا اختفاء هذا النوع عندهم تماما ولم يعد لديهم الا لعب الاطفال التركية والدلائل على الارض تكذبهم وتفضح اكاذيبهم فمن يفر ويترك جثث ضحايا ويقع منه عدد كبير من الاسرى لا يمكن ان نصدق انه تقدم والا ما استلم جثث كلابه من الاهلال الاحمر والاخوان المفلسون يكذبون حتى ينقلوا اسلحتهم الان من طرابلس التى هزموا فيها الى مصراطة لتكون اخر خصونهم مثل البواغيز فى سوريا بالنسبة للدواعش واما اردوغان فغدا وبعد ظهور نتيجة بلدية اسطنبول سيصبح فى خبر كان

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