تجدد الاشتباكات بوادي الربيع جنوب طرابلس وقوات الوفاق تعلن قطع خطوط امداد للجيش

قالت مصادر اعلامية ان الاشتباكات المسلحة تجددت اليوم الأحد بين قوات الجيش الوطني وقوات الوفاق في مثلث القيو بمحور وادي الربيع، جنوب العاصمة طرابلس.

من جهته أعلن الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، إن قوات الوفاق أحرزت تقدما مهما في محيط المطار، وتمكنت من قطع خطوط الإمداد لقوات الجيش الوطني في المنطقة، وفق قوله.

فيما اكدت مصادر محلية ان الجيش الوطني لا يزال يفرض سيطرته على مطار طرابلس الدولي وسط محاولات متكررة من قوات الوفاق استعادة السيطرة عليه بعد فقدانه مطلع شهر مايو الماضي.

ولم يتسن الحصول على المزيد من المعلومات من مصادر مستقلة.

وفي 23 نيسان/ أبريل الماضي بدأ الجيش الليبيّ بقيادة حفتر المرحلة الثانية من معركة طرابلس. وقال المتحدث باسم قوات حفتر إن غرفة عمليات المنطقة الغربية بدأت المرحلة الثانية من معركة طرابلس.

وتشهد ضواحي العاصمة طرابلس منذ شهر نيسان/ أبريل الماضي معارك بين قوات الجيش الوطني بقيادة حفتر، الذي أعلن هجوماً على طرابلس من أجل طرد “المليشيات”، والقوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني.

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