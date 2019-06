ضبط سيارة تهريب قادمة من ليبيا محملة بمخازن أسلحة وهواتف نقالة في تونس

المتوسط

أعلنت وزارة الدفاع التونسية، اليوم الأحد، أن وحدات عسكرية في بن قدران الحدودية، تمكنت من ضبط سيارة تهريب قادمة من ليبيا تحمل على متنها مخازن لسلاح الكلاشنكوف، وعددا كبيرا من الهواتف النقالة.

وأوضحت الوزارة أنه تم العثور على 20 مخزنا لسلاح الكلاشنكوف، وأكثر من 800 هاتف نقال تتجاوز قيمتها خمسمئة وعشرين ألف دينار تونسي، مشيرة إلى أن راكبي السيارة فروا باتجاه ليبيا عند محاولة ضبطهم.

