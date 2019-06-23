انفراجة أزمة الكهرباء في غدامس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، عودة التيار إلى أغلب الأحياء السكنية في غدامس بعد أن قطع عن المدينة منذ الجمعة.

وقالت دائرة الإعلام بالشركة في بيان بصفحتها في “فيسبوك” إن الكهرباء انقطعت عن غدامس نتيجة مشاكل فنية حدثت أثناء عودة التيار بعد فترة طرح الأحمال التي أدت إلى ارتفاع في الجهد وتسببت في إعطاب كوابل 11 كيلو فولت التي تغذي مدينة غدامس ليلة الجمعة الماضية.

وأضافت أن فنيي ومهندسي الشركة عملوا على إجراء أعمال الصيانة في وقت قياسي وتغذية أغلب الأحياء السكنية في مدينة غدامس.

ودعت الشركة جميع المواطنين إلى فصل الأجهزة الكهربائية عند انقطاع الكهرباء وأثناء طرح الأحمال وتشغيلها بعد رجوع التيار ببضع دقائق لتجنب تزامن الأحمال وارتفاع أحمال الشبكة الكهربائية وبالتالي حدوث أعطاب قد تصيب مكونات الشبكة من محولات وكوابل وبالتالي زيادة ساعات فترة الانقطاع.

غدامس بـ”ظرف عصيب”.. يومين دون كهرباء

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