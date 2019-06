المتوسط:

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن إصابة محطة 30 المدفعية بأضرار جسيمة نتيجة الاشتباكات في جنوب العاصمة.

وأوضحت الشركة، أن “المبنى ومحول التغذية الداخلي أصيب بالإضافة إلى الكوابل المغذية للمحطة “.

